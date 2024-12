Pedro Caixinha inicia trabalho no Santos e tem encontro com Marcelo Teixeira

O técnico Pedro Caixinha começou oficialmente seu trabalho no Santos nesta quinta-feira (26/12). Anunciado na última terça (24/12), o treinador se encontrou nesta manhã com o presidente do clube, Marcelo Teixeira. Juntos, eles começaram o planejamento visando a próxima temporada.

Em entrevista ao De Olho no Peixe, após desembarcar no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, Caixinha falou rapidamente sobre a chegada ao Santos.

“Emoção é grande. Mas estamos aí com essa vontade de começar a trabalhar e foi isso que nos trouxe aqui. Tem um sabor especial (estar no clube que revelou Pelé) e o projeto que está por trás para voltar a esses tempos gloriosos”, disse Pedro Caixinha.

O técnico português, de 54 anos, deixou o Bragantino em outubro e chegou a negociar com o Grêmio antes de fechar com o Santos. Ele, aliás, chega ao clube acompanhado de sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Pedro Malta e José Belman e pelo preparador físico Polyvios Kyritsis.

A carreira de Pedro Caixinha

Pedro Caixinha acertou contrato até o fim de 2026 com o Peixe. Ele comandará a equipe na pré-temporada nos Estados Unidos, onde o Santos vai disputar um torneio amistoso. Depois, terá o Campeonato Paulista como primeiro objetivo neste seu novo trabalho.

O comandante, aliás, tem uma carreira extensa como treinador, com passagens por clubes de diversos países, incluindo Santos Laguna e Cruz Azul, no México, Rangers, na Escócia, Talleres, na Argentina, e Al Shabab, na Arábia Saudita. Contudo, no Brasil, ele comandou apenas o RB Bragantino antes de assumir o Peixe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.