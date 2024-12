Nottingham vence mais uma e sobe para 3º no Inglês. Murillo arrasou

Nesta quinta-feira, 26/12, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, na tradicional rodada pós-Natal (Boxing Day), o Nottingham Forest confirmou sua boa fase. Afinal, a sensação da Premier League venceu, em sua casa, o Tottenham por 1 a 0, no City Ground. Elanga, no primeiro tempo, fez o gol que garantiu o triunfo. O Nottingham voltou a fazer um jogo muito consistente e teve no zagueiro Murillo um de seus destaques, vencendo quase todas as disputas e se antecipando, cortando os ataques dos londrinos.

Com mais uma vitória, o Nottingham chega aos 34 pontos, se consolidando no G4. No momento, está em terceiro lugar, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Arsenal, (33) que jogará nesta sexta-feira. Mas o Tottenham vai mal. Depois de levar uma goleada de 6 a 3 em casa para o Liverpool, amarga nova derrota e, com apenas 23 pontos, está em 11º lugar. Péssima posição para um dos clubes mais ricos do futebol inglês.

Nottingham na frente no 1º tempo

O Nottingham, fiel à sua característica de deixar a bola com o adversário e se fechar, mesmo quando joga em casa, foi o que fez neste jogo. O Tottenham pressionou bastante até o fim do primeiro tempo e teve algumas oportunidades, como um chute de Kulusevski, defendido de forma espetacular por Seals, e uma falta cobrada por Son, mas a bola não entrou.

Mesmo com apenas 30% de posse de bola, o Nottingham foi perigoso nos contra-ataques. Hudson-Odoi e Elanga levaram perigo à defesa do Tottenham. Aos 28 minutos, o Tottenham perdeu a bola no ataque, dando a chance para o Nottingham construir um contra-ataque letal. Gibbs-White recebeu ainda em sua intermediária e avançou. O camisa 10 viu a infiltração de Elanga pela direita e fez o passe nas costas da zaga. Elanga tocou na saída do goleiro Forster e colocou o Nottingham em vantagem, levando o time da casa para o intervalo com a vitória parcial.

Segundo tempo

O jogo na etapa final teve um Nottigham bem cauteloso e menos incisivo nos contra-ataques, mas sabendo administrar a vantagem e evitar espaços para investidas do Tottenham na área. E com Murillo ganhando todas. Um jogo de encher os olhos na defesa.

Entenda o Boxing Day no futebol inglês

O Boxing Day é a tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Tudo está fechado. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.

Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês

Quinta-feira (26/12)

Manchester City 1×1 Everton

Nottingham Forest 1×0 Tottenham

Chelsea 1×2 Fulham

Newcastle x Aston Villa

Bournemouth x Crystal Palace

Southampton x West Ham

Wolverhampton x Manchester United – 14h30

Liverpool x Leicester City – 17h

Sexta-feira (27/12)

Brighton x Brentford – 16h30

Arsenal x Ipswich – 17h15

