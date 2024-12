Além de Gatito, Cerro Porteño anuncia nome vindo da MLS

O Cerro Porteño está se movimentando bastante, ainda em 2024, para reforçar o seu plantel. Além de Gatito Fernández, que encerrou sua marcante passagem pelo Botafogo, o clube de Assunção também anunciou a chegada do meio-campista paraguaio Gastón Giménez.

A figura de 33 anos estava atuando desde 2020 na Major League Soccer (MLS), a principal liga norte-americana. Com a camisa do Chicago Fire, o nome de características mais defensivas fez 134 apresentações com quatro gols e oito assistências.

Apesar de sua nacionalidade, toda a carreira de Gastón foi desenvolvida fora do Paraguai. Nesse sentido, ele tem predominância de trajetória na Argentina onde defendeu Almirante Brown, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Estudiantes e Vélez Sarsfield antes de ir para o futebol dos Estados Unidos.

Sua ligação com os dois países, aliás, ultrapassa o aspecto do desenvolvimento de carreira e chega ao vínculo com as duas seleções. Isso porque Gastón Giménez tem dez jogos em nível internacional onde nove deles foram pela seleção paraguaia e uma com a camisa do selecionado argentino.

Além de contratações como de Gastón Giménez e Gatito para encorpar o plantel, o Cerro Porteño também vai começar 2025 com um novo trabalho no banco de reservas. Também na reta final deste ano, a representação do bairro Obrero oficializou a contratação do técnico Diego Martínez, figura que teve passagem recente pelo Boca Juniors.

