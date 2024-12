Ex-Flamengo marca no fim e Fulham vira para cima do Chelsea

Um gol do ex-flamenguista Rodrigo Muniz, nos acréscimos, selou a vitória do Fulham sobre o Chelsea, nesta quinta-feira de Boxing Day, a tradicional rodada pós-Natal, em plena casa do rival, Stamford Bridge. O atacante entrou aos 30 minutos da etapa final, quando o time perdia por 1 a 0, gol de Palmer. Não participou do tento de Harry Wilson, mas foi letal ao concluir um cruzamento de Lukic em um dos últimos lances do jogo e fechar o placar em 2 a 1. Outro destaque foi o goleiro Leno, com pelo menos quatro grandes defesas.

Com a derrota, o Chelsea parou nos 35 pontos e segue na segunda posição, um ponto à frente do Nottingham. No entanto, pode perder a posição para o Arsenal (33), que ainda joga nesta sexta-feira. O Liverpool, líder com 39 pontos e dois jogos a menos, ganha, assim, a chance de disparar de vez. O Fulham, com 28 pontos, está na 8ª colocação.

Palmer põe o Chelsea na frente

Procurando abrir vantagem logo de início para ter mais tranquilidade em um jogo perigoso, o Chelsea começou pressionando. Deu certo. Aos 16 minutos, Palmer fez uma grande jogada. Recebeu na entrada da área, cortou dois marcadores e chutou sem chances para o goleiro Leno, colocando o Chelsea em vantagem no placar.

O jogo seguiu bem animado, com os times no ataque e o Fulham com maior posse de bola (54%). Bassey quase fez um golaço, saindo da defesa, cortando todos os marcadores, entrando na área e chutando para uma grande defesa de Robert Sánchez. Mas o Chelsea também teve suas chances para ampliar, numa cabeçada de Cucurella em um cruzamento. Na pequena área, ele cabeceou de peixinho, mas a bola foi em cima de Leno, que fez a difícil defesa.

Virada do Fulham. Muniz letal

O jogo seguia em aberto. Aos 37 minutos, quando o time já estava sem o brasileiro Andreas Pereira (substituído), mas com outro brazuca em campo, Rodrigo Muniz, veio o empate. Iwobi ganhou uma dividida e rolou para Robinson cruzar da esquerda. Harry Wilson, bem colocado, deixou tudo igual.

O Chelsea não queria tropeçar e deixar o Liverpool ter a chance de disparar de vez. O time teve boas chances, mas não conseguiu marcar, por conta da grande defesa de Leno, o melhor em campo. Contudo, quando tudo indicava um empate, aos 49 minutos, veio o gol de Muniz. O brasileiro se posicionou muito bem para receber de Lukic e fazer o gol “da zebra.” Ainda teve tempo de Leno evitar o gol de empate. Enzo Fernández mandou de voleio. Mas o melhor em campo estava atento.

Entenda o Boxing Day no futebol inglês

O Boxing Day é a tradicional rodada inglesa que ocorre no dia seguinte ao Natal. Este dia é um feriado bancário e religioso (dia de São Estêvão). Em alguns países do Reino Unido, é o dia de troca de presentes de Natal e de forte comércio. Mas na Inglaterra não rola. Tudo está fechado. Mas há inúmeros jogos em todas as divisões. Isso ocorre porque, historicamente, o primeiro jogo de futebol da história ocorreu exatamente num dia 26 de dezembro, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam. Em razão disso, o Boxing Day é uma celebração do futebol no país em que este esporte se originou, e a tradição é secular.

Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês

Quinta-feira (26/12)

Manchester City 1×1 Everton

Chelsea 1×2 Fulham

Newcastle 3×0 Aston Villa

Nottingham Forest 1×0 Tottenham

Bournemouth 0x0 Crystal Palace

Southampton 0x1 West Ham

Wolverhampton x Manchester United – 14h30

Liverpool x Leicester City – 17h

Sexta-feira (27/12)

Brighton x Brentford – 16h30

Arsenal x Ipswich – 17h15

