Zé Rafael segue com futuro indefinido no Palmeiras

O volante Zé Rafael ainda tem seu futuro indefinido no Palmeiras. Apesar de ainda ter contrato com o Verdão, o jogador tem ofertas de Fluminense e Santos, e o Alviverde não se opõe a sua saída neste momento. Contudo, o atleta ainda não tomou a decisão se vai sair ou ficar na Academia de Futebol.

A oferta do Peixe é considerada a mais forte para o meio-campista neste momento, embora o martelo não esteja batido. Santos e Palmeiras mantem conversas constantes, mesmo ainda não chegando em uma oferta final. Já o Fluminense perdeu força, já que Gabriel Menino também seria envolvido em uma troca de jogadores, mas o atleta acabou indo para o Atlético-MG.

Com contrato até o fim de 2026, Zé Rafael não estava de início na lista de jogadores que o Palmeiras planejava negociar para o ano que vem. Contudo, mostrando-se muito forte no mercado e atrás de peças para fortalecer o meio de campo, o Verdão se viu disposto a negociar o atleta. Mas não de qualquer jeito.

Afinal, Zé Rafael está no Verdão desde 2019 e se tornou peça-chave nos principais títulos da era Abel Ferreira. Com 311 jogos e 25 gols, pelo Verdão, o clube não quer se desfazer do jogador de qualquer forma. O volante perdeu espaço na última temporada muito por conta das lesões. Em 2024, ele atuou apenas 37 vezes e terminou o Brasileirão como uma das últimas peças do setor.

