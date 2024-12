Matheus Cunha faz gol olímpico, e Wolverhampton bate o Manchester United no Inglês

O Wolverhampton segue sua recuperação na Premier League. Nesta quinta-feira (26), na rodada do Boxing Day na Inglaterra, os Wolves receberam o Manchester United e venceram por 2 a 0, com golaço de Matheus Cunha. O brasileiro cobrou escanteio com curva e fez um gol olímpico. Vale destacar que os Red Devils jogaram o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, após expulsão de Bruno Fernandes.

O resultado faz o Wolverhampton sair provisoriamente da zona do rebaixamento, agora com 15 pontos. O Leicester ainda pode ultrapassá-lo ao fim da rodada. O Manchester United segue seu calvário na competição e se mantém com 22, na modesta 14ª colocação.

Agora, os Wolves voltam a atuar no próximo domingo (29), quando visitam o Tottenham, em Londres, às 12h (de Brasília). Os Red Devils, por sua vez, recebem o Newcastle, em Old Trafford, no dia seguinte, às 17h.

A primeira etapa foi equilibrada, com poucas chances de gol de ambos os lados. O Wolverhampton teve momentos de mais perigo, principalmente quando Larsen cabeceou para grande defesa de Onana. Semedo também quase marcou em chute de longe.

Expulsão de Bruno Fernandes prejudica United

Na volta do intervalo, um lance mudou toda a configuração da partida. Logo com um minuto, Bruno Fernandes cometeu falta, levou o segundo amarelo e deixou o United com um a menos. Assim, o time da casa foi para cima e passou a criar chances. Logo em seguida, teve um gol anulado após intervenção do VAR.

No entanto, não teve jeito aos 13 minutos, quando Matheus Cunha bateu escanteio com bastante efeito e a bola entrou diretamente no gol. Um lindo gol olímpico do brasileiro. Atrás do marcador, o técnico Rúben Amorim fez algumas mudanças, lançando os brasileiros Antony e Casemiro.

Eles movimentaram um pouco mais o United. Antony quase empatou após jogada individual. Garnacho, que também entrou na segunda etapa, também teve sua chance de cabeça. Contudo, no último lance da partida, Matheus Cunha entrou em ação novamente e serviu Hwang Hee-Chan, que decretou números finais à partida.

