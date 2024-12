Botafogo tenta a contratação de Marlon Gomes, ex-Vasco

Depois de um ano mágico com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo busca qualificar ainda mais seu elenco para a próxima temporada. Assim, o clube carioca tem interesse em Marlon Gomes, volante revelado nas categorias de base do Vasco e que atualmente defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a diretoria alvinegra já entrou em contato com os representantes do jogador, de 21 anos, e apresentou uma proposta. No momento, ambas as partes conversam para tentar chegar a um denominador comum para o futuro do atleta.

O foco inicial, portanto, é entender o interesse do jovem para depois iniciar as conversas com o Shakhtar. Jovem e talentoso, o jogador tem o perfil que interessa não só o Alvinegro como a Eagle Football. A rede de clubes de John Textor, que conta com Lyon, da França, e RWD Molenbeek, da Bélgica, busca oportunidades de mercado, que possam render lucro no futuro.

Revelado pelo rival Vasco, Marlon Gomes chegou ao clube ucraniano, em janeiro deste ano, em uma transferência por cerca de 12 milhões de euros (R$ 64 milhões na cotação da época). No futebol europeu, ele soma 23 partidas, com quatro gols marcados e três assistências.

Por fim, outro fator que traz o interesse é a polivalência. Afinal, o jogador é segundo volante de origem, porém já atuou mais avançado e até de ponta esquerda no Cruz-Maltino. Ao representar a Seleção sub-20, foi testado na lateral-direita pelo técnico Ramon Menezes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.