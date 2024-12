Vasco tem interesse na contratação de Wanderson, do Internacional

Valorizado no mercado, Wanderson, do Internacional, tem chamado a atenção de diversos clubes na reta final de 2024. Afinal, o atacante está no radar de equipes do futebol russo e também do Vasco. O Cruz-Maltino pretende reforçar o setor ofensivo com a chegada do técnico Fábio Carille e tem interesse no atleta. A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, as primeiras conversas não agradaram a direção colorada, que tinha demonstrado resistência em liberar o atacante. Contudo, o clube gaúcho tem se mostrado mais aberto a contatos, visto que mesmo tendo perdido a vaga entre os titulares, o jogador está valorizado.

No futebol brasileiro, não é só o Vasco que tem interesse, porém, até o momento, os nomes dos outros clubes não foram revelados. Já em relação ao interesse russo, Wanderson atuou entre 2017 e 2022 pelo Krasnodar, antes de chegar ao Colorado. Zenit, CSKA e Lokomotiv foram os clubes que sinalizaram com uma possível proposta.

Vale lembrar que ele chegou ao clube no valor de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24,8 milhões na época), em seis parcelas semestrais de 750 mil euros (R$ 4,1 milhões). Contudo, ainda restam três parcelas a serem pagas, o que totaliza 2,25 milhões de euros (ou R$ 12,4 milhões).

Por fim, o atacante, de 30 anos, tem contrato até o fim de 2025. Com a camisa do Internacional, ele soma 136 partidas, com 20 gols e 18 assistências.

