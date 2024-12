Palmeiras quer Matheus Pereira e pode oferecer mais de R$ 80 milhões ao Cruzeiro

O Palmeiras segue intenso no mercado de transferências. O clube alviverde está interessado em Matheus Pereira e promete fazer uma investida pesada para tirar o meia do Cruzeiro. A ideia é oferecer algo próximo a 12,5 milhões de euros (R$ 80 milhões) fixos, mais bônus por metas estabelecidas em contrato, que ainda serão discutidos.

O Cruzeiro, por sua vez, não tem intenção de negociar o jogador, de 28 anos. Contudo, pessoas próximas ao meia, segundo o ‘ge”, veem com bons olhos uma possível transferência.

Matheus Pereira tem contrato até junho de 2026. Nos bastidores do clube mineiro, entende-se que a única chance de uma transferência ocorrer seria se o atleta pedisse diretamente para sair.

No entanto, ainda que o jogador sinalize sua vontade deixar a Toca da Raposa, a diretoria do Cruzeiro espera valores mais altos para negociá-lo: na casa dos 25 milhões de euros (R$ 160 milhões). A justificativa é que precisaria investir pesado para buscar uma reposição à altura.

“Se recebermos propostas que forem interessantes para o jogador e fora da curva para o Cruzeiro… mas os que tinham que sair, já saíram, jogadores que estavam com contrato vencendo e que não tínhamos interesse em renovar. Não temos ideia de tirar jogador, só de reforçar o elenco”, destacou o dono da SAF da Raposa, Pedro Lourenço.

O meia foi o grande nome do Cruzeiro na última temporada. Ele atuou em 59 dos 64 jogos, com 11 gols e 15 assistências. Por conta das boas atuações, foi convocado por Dorival Júnior para jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo e chegou a entrar em uma partida.

Palmeiras ainda quer Andreas Pereira, do Fulham

No Palmeiras, ele disputaria vaga no meio de campo com Raphael Veiga e Mauricio. O Verdão já anunciou o uruguaio Facundo Torres, atacante do Orlando City, dos Estados Unidos, e está muito próximo de fechar com o atacante Paulinho, do Atlético-MG, em negociação que levará para Belo Horizonte o volante Gabriel Menino e o jovem meia Patrick.

O Palmeiras tenta ainda o meia Andreas Pereira, do Fulham. A diretoria fez uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões) ao clube inglês e aguarda a resposta.

