Nome que pode jogar a Sul-Americana vai usar tornozeleira eletrônica

O futebol do Equador (e até a Sul-Americana) pode ter um atleta vivendo situação bastante inusitada no aspecto legal. Isso caso o avante uruguaio Mathías Acuña siga no Mushuc Runa, onde tem contrato até o próximo dia 31 de dezembro.

Isso porque o atacante uruguaio confirmou, nas redes sociais, que vai usar uma tornozeleira eletrônica por conta de investigação da polícia equatoriana. O motivo são as acusações de agressão por parte de sua ex-companheira, Lu Rodríguez.

No seu posicionamento, Acuña chegou a classificar que vai encarar a situação com “tranquilidade”. Em especial, pelo recurso significar que sua ex-companheira não poderá fazer acusações falsas de aproximação ilegal a seu respeito. Além disso, Mathías indica que esse cenário lhe possibilita “terminar uma relação tóxica de muitos anos”.

“A juíza me explicou que (a ordem para usar tornozeleira eletrônica) é feita como medida de precaução, não porque você é culpado. Neste país, as leis são assim: eles colocam a tornozeleira em você por causa de tudo o que aconteceu antes, em outros casos, e para que eles (a justiça) tenham controle. Mas, repito, não porque você é culpado”, detalhou o atleta de 33 anos.

“Estou calmo, cercado por pessoas que me conhecem e sabe que nunca bati em ninguém. Tenho duas filhas e quero que as respeitem e cuidem delas como devem. Nasci de uma mulher. Não tenho mais nada a dizer”, complementou.

Trajetória

Mathías Acuña surgiu para o futebol no El Tanque Sisley, clube da capital uruguaia, Montevidéu. Depois disso, passou por Fénix, Liverpool (Uruguai) e Montevideo Wanderers antes da primeira experiência na Europa, onde atuou na Grécia, pelo Larissa, em 2020. Dois anos depois, retornou ao país de origem onde defendeu Atenas, Rentistas e Boston River e voltou a Grécia, na sequência, para uma rápida passagem no Lamia. Antes de chegar ao futebol do Equador, ele ainda defendeu o Fénix pela segunda vez na carreira, em 17 partidas, no ano passado.

Caso siga no Mushuc Runa, a situação de Acuña vai ganhar proporções continentais. Isso porque o clube radicado na região central do Equador vai disputar a Sul-Americana, na próxima temporada, à partir da primeira rodada eliminatória.

