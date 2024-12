“Todo o resto está a parte de mim. Está longe do Andreas também. Tem as pessoas responsáveis por ele, e o clube tem as pessoas responsáveis a tratar. Temos focado só treino a treino e jogo a jogo”, acrescentou o comandante.

Andreas Pereira segue em alta no Fulham

Andreas Pereira cumpriu suspensão na rodada anterior e, diante dos Blues, jogou por 73 minutos antes de ser substituído por Marco Silva, que destacou o valor do brasileiro no elenco.

“É importante, claro, ter o Andreas conosco, disponível depois do quinto amarelo. Ele é muito importante para nós, não escondo. É um jogador diferente, um jogador que nos dá outras coisas”, encerrou.

O Palmeiras, por outro lado, sabe que as tratativas demandam grande empenho, já que o Andreas é titular do Fulham. Em 16 partidas na temporada, ele soma dois gols. E justamente contra Liverpool e Manchester City. Já o Fulham promete fazer jogo duro para ceder o jogador. Recentemente, aliás, recusou oferta de 25 milhões de euros (mais de R$ 170 milhões) do Olympique de Marselha pelo brasileiro.

