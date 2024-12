Gil recua em decisão sobre aposentadoria e acerta renovação com o Santos

Na contramão do que se esperava após declarações no fim da Série B do Brasileiro, o zagueiro Gil ainda não se aposentará dos gramados. Nesta quinta-feira (26), o Santos acertou a extensão do vínculo com o atleta e fez o registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O novo contrato do defensor tem validade, portanto, até dezembro de 2025.

Após acenar que seu caminho seria o da aposentadoria, o jogador de 37 anos recuou na decisão e está disposto a jogar por mais uma temporada. As conversas com a diretoria alvinegra evoluíram para um desfecho de continuidade.

Desde que chegou ao Alvinegro Praiano em janeiro deste ano, Gil foi titular em 50 dos 54 jogos da equipe. Em apenas três ocasiões, ele foi substituído. Todas, aliás, quando o cronômetro já apontava acima dos 40 minutos da etapa final. O defensor, aliás, anotou um gol na temporada.

O Santos terá pela frente, em 2025, a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Além disso, o elenco disputará, em janeiro, um torneio amistoso nos Estados Unidos que servirá como parte da pré-temporada alvinegra.

