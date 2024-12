Apesar de ter passagens pelo futebol brasileiro, quando treinou Corinthians e Flamengo, Vitor Pereira, que assumiu recentemente o Wolverhampton, se declarou à Premier League. De acordo com o profissional, que viu seu time bater o Manchester United no Boxing Day (disputado no dia seguinte ao Natal), a Inglaterra é o país do futebol.

“É o país do futebol, uma coisa diferente. O tempo não é como o nosso, aqui é para o futebol e para trabalhar. Cada jogo é um desafio enorme, mas sabem bem participar. Estava habituado a ver o Boxing Day sentado no sofá, e sempre tive vontade de estar cá. Agora vou desfrutar e trabalhar muito para merecer estar aqui”, afirmou à DAZN.

Em seu segundo jogo à frente do Wolverhampton, o treinador teve seu nome gritado pela torcida e citou a vontade de abraçar cada torcedor.

“É a segunda vez que os torcedores ficam à espera de que eu vá à arquibancada, e eu tenho de corresponder. Às vezes sinto-me um bocadinho abençoado, pois esta ligação em tão pouco tempo. Tem sido uma química que tenho adorado sentir. Nem consigo expressar bem a felicidade que sinto do ponto de vista profissional”, acrescentou.

“Sinceramente, a expectativa era melhorar, claro, mas tem sido uma experiência fantástica. A equipe tem respondido muito bem, mesmo num espaço muito curto de trabalho. Sinto que todo mundo está envolvido, assume um conceito tático, aquilo que é preciso fazer em cada momento do jogo. Mas mais do que tático, é o clique motivacional, da confiança, que eles precisavam. Estão respondendo muito bem”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.