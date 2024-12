Diretor do Cruzeiro aponta condições para avançar em contratação de Sergio Ramos

A movimentação do Cruzeiro no mercado da bola vem deixando os torcedores agitados. Afinal, entre outras negociações, há a possibilidade de contratar o zagueiro espanhol Sergio Ramos. CEO da Raposa, Alexandre Mattos revelou detalhes sobre as conversas, que estão em fase inicial. Contudo, ele admite que o investimento pelo reforço europeu seria fora da curva.

“O que temos de informação é que há dúvidas se ele deseja sair da Europa e vir para a América do Sul. É um grande jogador, mas teremos que aguardar. Se for um jogador que viesse para um ano, dentro de uma condição financeira do Cruzeiro, ele viria. Seria em uma condição financeira muito vantajosa para ele. Hoje, o Cruzeiro é um atrativo para qualquer atleta do mundo. Mas temos que saber o desejo dele em atravessar o oceano”, contou Mattos, em entrevista à ‘TV Band Minas’.

Pedro Lourenço, dono da SAF celeste, comentou no início da semana a respeito da possibilidade de acerto com o defensor.

“Se ele quiser vir, dentro de uma condição do Cruzeiro, pode vir. Vamos conversar com ele. Quem sabe seja ele, porque um zagueiro nós vamos trazer. Quem sabe o Alexandre Mattos aguente”, disse o dirigente.

Além do interesse do Cruzeiro, o nome de Sergio Ramos também movimentou recentemente o noticiário do Corinthians como mais um possível nome de peso em um elenco que já conta com Memphis Depay. O holandês, inclusive, tem buscado convencer o amigo francês Paul Pogba a se juntar a ele no futebol brasileiro.

