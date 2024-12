Arsenal x Ipswich: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal e Ipswich se enfrentam nesta sexta-feira, 27/12, às 17h15 (de Brasilia) fechando a 18ª rodada do Campeonato Inglês. Com 33 pontos, os Gunners, que jogam em casa, no Emirates, assumem a vice-liderança, passando de uma vez Chelsea (35) e Nottingham Forest (34). A liderança é do Liverpool, que tem 42 pontos e menos um jogo. Ipswich, por sua vez, está em penúltimo lugar, com 12 pontos e precisa se recuperar ou o risco de rebaixamento, nesta temporada em que retornou à elite, ficará mais próximo.

Onde assistir

ESPN e Disney+ transmitem a partir das 17h15 (de Brasília).

Como chega o Arsenal

O técnico Mikel Arteta não conta com seu principal jogador, Bukayo Saka, que se machucou na rodada passada com uma lesão muscular e só retornará em fevereiro. Outro desfalque é Sterling, que se machucou no joelho direito. Com isso, Gabriel Jesus, decisivo nos dois jogos contra o Crystal Palace (pela Copa e pela Premier League), deve ganhar mais uma vez a vaga de titular. Mas ainda há uma disputa no ataque: Trossard e Gabriel Martinelli disputam uma vaga.

Como chega o Ipswich

O técnico McKenna não contará com o capitão Sam Morsy, que está suspenso por acúmulo de cinco cartões. Mas , em compensação, terá a volta de Delap, que retorna exatamente de suspensão. Assim, ele reassume o comando do ataque neste cauteloso 4-2-3-1 que o treinador irá implantar para ternar sair dos Emirates com um bom resultado, ao menos o empate.

ARSENAL X IPSWICH

18ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 27/12/2024, 17h15 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, Londres (ING)

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Gabriel Jesus, Havertz, Trossard (Gabriel Martinelli). Técnico: Mikel Arteta

IPSWICH: Muric; Johnson, O’Shea, Greaves, Davis; Cajuste, Phillips; Hutchinson, Szmodics, Clarke; Delap. Técnico: Kieran McKenna

Árbitro: Darren England

Auxiliares: Wade Smith e Akil Howson

VAR: Alex Chilowicz

