Lateral do Boca Juniors interessa ao Fortaleza

Outra figura que integra o elenco do Boca Juniors é alvo de interesse do Fortaleza para a próxima temporada. Ao menos, de acordo com informação que foi veiculada pelo famoso diário argentino ‘Olé’. Depois de contratar o meio-campista argentino Pol Fernández, o clube cearense analisa fazer uma investida pelo lateral-direito peruano Luis Advíncula.

A tendência é que tal negociação tenha um nível de complexidade maior do que ocorreu no caso de Pol. Principalmente, pelas seguidas ações do atleta de 34 anos como demonstração de querer continuar por mais tempo na representação de Buenos Aires. Além do caráter de titularidade e figura de liderança no elenco, Advíncula renovou seu acordo com o Boca Juniors, em maio deste ano, até o fim de 2026.

No caso de Pol Fernández, o Fortaleza não precisou arcar com taxa de transferência, já que o meio-campista está em reta final do seu contrato (se encerra em 31 de dezembro) e entendia, há algum tempo, que seu ciclo em La Boca se encerrou. Não por acaso, ele afirmou ter negado propostas de renovação que vieram da diretoria boquense.

No Boca desde 2021, Advíncula teve raros momentos onde não sustentou o posto de titular no lado direito do campo. Seja atuando como lateral-direito ou, por vezes, até mesmo como ala para aproveitar sua característica marcante de velocidade e apoio no ataque. Nos últimos três anos, o nome que tem larga história também na seleção peruana fez 144 partidas com cinco gols e 12 assistências pelo Boca Juniors.

