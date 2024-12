Cagliari x Inter de Milão: onde assistir e escalações

O Campeonato Italiano não para durante as festas de fim de ano. Assim, Cagliari e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (28), às 14h (de Brasília), no Unipol Domus, pela 18ª rodada desta edição do Calcio. A expectativa, no entanto, é de um público mais modesto na Sardenha.

Como chega o Cagliari?

Na zona de rebaixamento do Campeonato Italiano, o Cagliari tem apenas 14 pontos em 17 compromissos até aqui. A equipe, desse modo, ocupa o modesto 18º lugar do Italiano.

Luvumbo, com uma torção em um dos tornozelos, é a única ausência entre os relacionados. No ataque, Viola pode entrar na vaga de Gaetano e ficar ao lado do intrépido Picoli.

O técnico Davide Nicola deve formar o Cagliari com: Sherri; Zappa, Luperto, Palomino; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Viola; Piccoli.

Como chega a Inter de Milão?

Atual campeã, a Inter de Milão está na terceira colocação, com 37 pontos. Fica, portanto, atrás de Napoli (38) e Atalanta (40), esta última, até o momento, a grande surpresa do campeonato.

O lateral-direito Pavard, lesionado, é a ausência mais importante do time visitante. Já o zagueiro Acerbi é dúvida. Em contrapartida, Darmian, da mesma posição, deve esquentar o banco de reservas.

O treinador Simone Inzaghi deve formar a Inter com: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram.

Onde assistir?

ESPN Brasil (TV fechada) e Disney + (streaming) transmitem a peleja

ITALIANO – Rodada 18

Sábado (28/12)

Empoli x Genoa – 11h

Parma x Monza – 11h

Cagliari x Inter – 14h

Lazio x Atalanta – 16h45

Domingo (29/11)

Udinese x Torino 8h30

Napoli x Veneza – 11h

Juventus x Fiorentina – 14h

Milão x Roma – 16h45

Segunda-feira (30/12)

Como x Lecce – 14h30

Bologna x Verona – 16h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.