Técnico do Fulham desconversa sobre Andreas Pereira no Palmeiras

O Palmeiras segue sonhando com a contratação do meia Andreas Pereira. O jogador é um dos grandes desejos da diretoria alviverde para 2025. A direção, assim, promete grandes esforços pelo reforço. Tanto que no Fulham, time onde o atleta vem atuando, o nome do brasileiro é assunto por conta de uma possível transferência.

Após a partida contra o Chelsea, nesta quinta-feira (26/12), o técnico do Fulham, Marco Silva, comentou sobre uma possível saída de Andreas Pereira.

“Claro que falo com ele, mas isso do Palmeiras não é para uma conversa entre eu e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube que tem algo perto de acontecer, portanto, nem a conversa”, disse Marco Silva, que prosseguiu.

“Temos focado só no Fulham, e todo o resto está à parte de mim. Está longe do Andreas também. Tem as pessoas responsáveis por ele, e o clube tem as pessoas responsáveis para tratar. Então, nós temos focado só treino a treino e jogo a jogo”, completou.

Apesar de desconversar sobre uma possível saída do meia, Marco Silva ressaltou a importância de Andreas Pereira no atual elenco do Fulham.

“É importante, claro, ter o Andreas conosco, disponível depois do quinto amarelo. Ele é muito importante para nós, não escondo. É um jogador diferente, um jogador que nos dá outras coisas”, finalizou o treinador.

A negociação entre Palmeiras e Andreas Pereira

Depois de apresentar uma proposta em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128,9 milhões na cotação atual) ao Fulham por Andreas Pereira, o Palmeiras agora aguarda a resposta do clube inglês nos próximos dias. A diretoria alviverde está otimista por um acerto com o jogador brasileiro para a próxima temporada.

O Palmeiras ainda tem uma certa “vantagem” para contratar Andreas Pereira. O meio-campista sinalizou interesse de defender o Alviverde e por isso deu o ok aos seus empresários para continuar a negociação. Aos 28 anos de idade, o meio-campista está no Fulham desde 2022, quando o clube pagou 10 milhões de libras (R$ 64 milhões na cotação da época) ao Manchester United para contratá-lo.

Recentemente, o clube inglês recusou uma proposta do futebol francês na casa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões de reais na cotação atual). Na última janela, o meia recebeu ofertas do Atlético de Madrid, da Espanha, e por times da Itália, mas o negócio acabou não saindo.

Nesta temporada, Andreas tem 16 jogos e marcou dois gols com a camisa do Fulham. Ele vem sendo um dos destaques do clube inglês e titular absoluto da equipe. Seu desempenho, aliás, fez com que o meia virasse presença constante nas convocações recentes da Seleção Brasileira.

