Soccer Grass reforça protagonismo em 2024 com gramado do Allianz Parque

Com o Allianz Parque como palco, o gramado desenvolvido pela empresa foi destaque em uma temporada intensa, na qual o Palmeiras disputou 67 partidas e registrou apenas 27 baixas, sendo que nenhuma contusão aconteceu no gramado do Allianz Parque. Segundo dados do Espião Estatístico, o Palmeiras foi o quinto clube com menos jogadores no departamento médico entre os times da elite do futebol brasileiro em 2024.

Além disso, o gramado e as rápidas manutenções souberam suportar a maratona de shows, eventos e jogos que o estádio recebe.

Isso reforça a importância de toda a tecnologia pensando na temporada intensa do Palmeiras e do futebol nacional. Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, enfatizou o impacto positivo da inovação que está chegando aos cinco anos implantado no estádio do Palmeiras.

“O Allianz Parque se tornou um exemplo de como a tecnologia da Soccer Grass pode transformar o cenário esportivo. Nosso gramado não apenas suporta uma agenda intensa de jogos como também contribui no desempenho da temporada. Estes números já demonstram como importa. Seja para evitar contusões por irregularidades no campo de jogo, quanto para o desempenho nos confrontos em si”, destacou Alessandro.

Allianz Parque no topo do futebol brasileiro

O trabalho da Soccer Grass, aliás, coloca o Allianz Parque no topo do futebol brasileiro, quando se trata de infraestrutura e inovação. É uma forma de se firmar ainda mais no cenário como uma empresa especialista no gramado sintético e isso fica demonstrado pelos números.

“Conseguimos deixar evidente além da qualidade, da baixa manutenção, que a regularidade do piso evita contusões e melhora sensivelmente o jogo, o atleta pode aproveitar totalmente sua capacidade para dar passes e não precisa olhar para o chão, simplesmente joga, o nosso trabalho na Soccer Grass também é pensar em todos os aspectos de uma partida. Nesse ano passamos pela quinta avaliação de laboratório credenciado pela FIFA e fomos aprovados em todos os testes”, finalizou o CEO da empresa.

