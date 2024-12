Vasco negocia a contratação do zagueiro Balbuena

O Vasco abriu negociações para contratar o zagueiro Fabián Balbuena. O paraguaio de 33 anos está no Dínamo de Moscou, da Rússia, mas demonstrou o desejo de deixar o país europeu. Ele tem vínculo até junho de 2025 e pode assinar um pré-contrato em janeiro, mas o Cruz-Maltino tenta uma liberação de imediato. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista João Van Boysen.

O que pode ajudar o Vasco nas negociações é a chegada do técnico Fábio Carille. Afinal, os dois trabalharam juntos no Corinthians por três temporadas consecutivas, entre 2016 e 2018, e foram campeões do Brasileirão de 2017. A chegada do paraguaio, aliás, tem o aval e o pedido do novo treinador do Cruz-Maltino.

O Vasco já acertou a chegada do zagueiro Lucas Freitas, ex-Juventude. Contudo, Fábio Carille gostaria de um defensor que já chegasse com status e experiência para ser titular. O setor defensivo, aliás, é uma das prioridades do clube carioca nesta janela de transferência, que vasculha o mercado por oportunidades.

Afinal, além de procurar novos nomes para reforçar o setor defensivo, o Vasco viu o zagueiro Léo Pelé deixar o clube no final deste ano. O jogador vai defender o Athletico Paranaense em 2025.

Balbuena teve duas passagens pelo futebol brasileiro com a camisa do Corinthians, entre 2016 e 2018 e, depois, entre 2022 e 2023. A segunda passagem no Timão não foi de tanto sucesso como a primeira. Assim, ele acertou sua ida para o futebol russo, onde vem jogando há duas temporadas.

