Cristiano Ronaldo sai em defesa de Vini Jr. e dispara contra Bola de Ouro: ‘Injusto’

Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio sobre a maior polêmica esportiva do ano: a premiação do Ballon d’Or. Um dos nomes mais relevantes da história do futebol, o astro português rasgou elogios ao brasileiro Vinicius Júnior, herdeiro da camisa 7 do Real Madrid, ao mencionar talentos da nova geração em seu discurso de premiação no Globe Soccer Awards, em Dubai. O craque do Al-Nassr aproveitou a oportunidade para conceder seu voto de Melhor do Mundo a Vini Jr.

Cinco vezes vencedor do Ballon d’Or, Cristiano já havia criticado os critérios atuais da premiação. Nesta sexta-feira (27), o astro voltou a destacar a ‘injustiça’ no resultado do troféu que elege o melhor jogador do mundo na temporada. Rodri, do Manchester City, superou Vini Jr. na votação.

“Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles… Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Mas eles deram para o Rodri. Ele merece também”, e prosseguiu:

“Mas Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questão então não são importantes. Quando você merece, você tem que receber”, avaliou o português.

Vídeo

Cristiano Ronaldo: “Vini Jr. deveria ter ganho a Bola de Ouro.” pic.twitter.com/zUPgCbEYr7 — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) December 27, 2024

Global Soccer Awards

Assim como o ídolo, o camisa 7 do Real Madrid também subiu ao palco nesta sexta-feira (27) para receber o troféu de melhor jogado do mundo pela Globe Soccer Awards. Cristiano Ronaldo levou o prêmio destaque entre os atletas em atividade no Oriente Médio.

“Se o Cristiano está falando, então vou acabar acreditando que sou ou melhor. Meu ídolo, junto com o Neymar. Uma honra para mim receber o prêmio na frente deles. Mas quero agradecer aos meus companheiros, minha família e ao Flamengo que me colocou no mundo”, disse Vini Jr. após a premiação. O craque do Al-Hilal também marcou presença na plateia.

A decisão do Globe Soccer Awards ocorre em eleição conjunta entre a Associação Europeia de Clubes (ECA) e a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA). O Real Madrid, de Vini Jr., assumiu o protagonismo do evento.

“Estou muito feliz de receber esse prêmio, sobretudo de estar nesse lugar com muitos craques, que sempre acompanhei de longe. Então não poderia deixar de agradecer o Real Madrid, meus companheiros e todo mundo que trabalhou para que eu pudesse estar aqui hoje”, completou o brasileiro.

Prêmios de Vini Jr.

Além de melhor jogador do mundo, Vinicius ganhou a disputa entre os atacantes de maior destaque em atividade no futebol mundial. Vale pontuar que, apesar da derrota no Ballon d’Or, o brasileiro também recebeu honraria da Fifa como melhor atleta da temporada.

