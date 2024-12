Alvo do Vasco, Danilo pode deixar a Juventus rumo a outro clube italiano

Capitão da Juventus, Danilo pode ser negociado pelo clube italiano no mercado de inverno, em janeiro. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências, a “Velha Senhora já informou ao seu capitão Danilo que ele está disponível no mercado de janeiro”. E o destino seria o Napoli.

Recentemente, Danilo, que tem vínculo somente até junho de 2025, afirmou que gostaria de permanecer na Juventus. A partir da virada do ano, o lateral-direito já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

#Napoli, #Danilo è sempre più vicino. Il brasiliano si aspetta di essere liberato dalla #Juventus — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 27, 2024

Em novembro, o Vasco demonstrou interesse no jogador, de 33 anos, que pode atuar como lateral ou zagueiro. Diante dos rumores, Danilo disse que gostaria de cumprir seu contrato até o fim.

“Não quero deixar a Juventus em janeiro. O capitão nunca sai do clube na metade do caminho, não serei o primeiro. Estou aqui disponível para dar o meu melhor pela Juventus”.

O brasileiro é um dos jogadores mais experientes da Juventus. Ele está no clube desde 2019. Ele foi campeão italiano em 2019/20, da Supercopa da Itália em 2020 e da Copa Itália 2020. Como capitão, levantou o troféu da Copa Itália 2023/24.

