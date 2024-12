Amanda Araújo revela nome de seu primeiro filho com Richarlison

O primeiro filho de Richarlison e Amanda Araújo levará uma homenagem ao jogador do Tottenham em sua certidão de nascimento. Isso porque a estudante de Direito se dispôs a seguir uma tradição familiar com o bebê e decidiu que a criança herdará o nome de batismo do pai.

Amanda contou que seu irmão também leva o nome de seu pai e, por isso, decidiu manter a tradição com o ”Pombinho”. À espera do primeiro filho, o casal revelou a gravidez no dia 10 de dezembro e descobriu o sexo na mesma semana, em um chá revelação realizado em Londres.

Juntos há pouco mais de um ano, o casal mora junto em Londres há cerca de cinco meses. Amanda deixou o Brasil para viver junto ao namorado, que defende o Tottenham desde julho de 2022.

Nome do bebê

A revelação de Amanda ocorreu em meio à uma espécie de retrospectiva nas redes sociais. A jovem gravou um vídeo em tom de desabafo sobre o quanto a vida pode mudar em um ano e também sobre suas conquistas em 2024.

“A vida pode mudar muito em 365 dias. Esse ano para mim foi super desafiador, cheio de mudanças e surpresas, e com certeza a maior conquista de 2024 foi ter descoberto que vou ser mãe. Essa sensação de estar construindo minha família, de ter me aproximado mais dos meus pais, eles estarem super orgulhosos porque vão se tornar vovô e vovó, me enche o coração de amor e alegria”, iniciou.

“Mas descobrir que meu bebê vai ser menino se tornou minha maior conquista. Um ano de muita emoção, e principalmente em relação à homenagem do nome do bebê… Igual ao nome do pai, assim como meu pai deu o nome dele para o meu irmão. Uma homenagem que já está na minha família e agora vai passar para o meu filho. Não tem conquista maior”, contou.









Uma publicação compartilhada por Retratos da Vida (@retratosdavida_extra)





Richarlison e Amanda

A primeira aparição pública do casal ocorreu em julho de 2023, quando visitaram Canoa Quebrada e Jericoacoara durante as férias do jogador no Brasil. Os dois só assumiram namoro meses depois, em janeiro de 2024.

Durante o passeio, o casal trocou alianças, e Amanda se derreteu nas redes sociais. Ela publicou uma foto das mãos dos dois, já com os anéis de compromisso, e utilizou alguns emojis emocionados para representar o momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.