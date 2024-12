Ex-jogador do Vasco é preso com posse de arma e drogas no Espírito Santo

Durante uma operação da Polícia Militar no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, o ex-jogador de futebol Yago Moreira Silva, de 30 anos, foi preso, nesta quinta-feira (26). Formado nas divisões de base do Vasco, o ex-atleta portava drogas e um revólver.

Segundo a Polícia Militar, o ex-jogador realizou tráfico de drogas e ostentava armas de fogo em um beco do bairro. Assim, agentes da guarnição o abordaram em flagrante.

Ele, então, portava uma sacola contendo 104 pinos de cocaína. Além disso, as buscas apreenderam um revólver calibre 38 na casa do ex-atleta, além de munições e material para embalar os entorpecentes. Eles levaram os materiais para a 7ª Regional, local para onde ele está detido.

Diante desse cenário, a Polícia Civil autuou o suspeito em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Vale lembrar que, em 2019, Yago sofreu um atentado em Cachoeiro. Dois homens em uma moto efetuaram vários disparos e atingiram o braço do ex-atleta. Pessoas que estavam no local levaram o jogador às pressas ao pronto-socorro da unidade hospitalar.

Carreira como atleta profissional

Nascido em Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo, Yago iniciou a carreira no Vasco, onde foi campeão carioca em 2015. Ele também atuou no Minnesota United (EUA), Macaé, Tupi, Seoul E-Land (Coreia do Sul), Al-Tadhamon (Kuwait), CSA e Mixto.

