Athletico oficializa chegadas de Raul e Luiz Fernando para 2025

Após a queda para a segunda divisão, o Athletico começa a se reforçar para a temporada de 2025. Assim, o clube anunciou as chegadas do volante Raul, ex-Bragantino, e do atacante Luiz Fernando, ex-Atlético-GO. O primeiro assinou contrato até o fim de 2027, enquanto o segundo ficará até junho de 2026.

“A expectativa de trabalhar com o Barbieri é muito boa. Trabalhamos juntos durante um bom período, tivemos muito sucesso e espero que a gente possa ter o mesmo sucesso aqui no Athletico”, afirmou Raul.

“Escolhi pelo projeto, pela grandeza do clube. Na penúltima rodada do campeonato, eu vim aqui e vi a festa que a torcida fez. Eu estava no banco de reservas e falei: é disso que eu preciso. Preciso jogar a favor de uma torcida como essa. Então, foi um dos fatores que me fez vir para cá”, revelou.

Revelado pelo Ceará, o volante transferiu-se para o Vasco, onde jogou até 2020. Em seguida, teve cinco temporadas seguidas com a camisa do Red Bull Bragantino.

Luiz Fernando, por sua vez, estava no clube que o revelou: o Atlético-GO. Em 2024, ele fez 21 gols e cinco assistências em 53 jogos disputados. O jogador também soma passagens pelo Botafogo, entre 2018 e 2020 e depois em 2021, e pelo Grêmio, entre 2020 e 2021.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.