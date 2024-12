Porto x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 16ª rodada do Campeonato Português, Porto e Boavista se enfrentam neste sábado (28), às 17h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão. Assim, a equipe da capital tenta ultrapassar o líder Benfica, que mede forças no clássico com o Sporting, no domingo (29).

No momento, a diferença entre as equipes é de apenas um ponto (38 x 37). Então, caso triunfe neste sábado, os Dragões dormirão na liderança da competição. Os visitantes, por sua vez, ocupam a 17ª posição e correm o risco de permanecer na zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos.

Onde assistir

A partida deste sábado (28) terá a transmissão da ESPN 4 (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Porto

Para a partida, o técnico Vitor Bruno terá quatro desfalques importantes. Tratam-se, portanto, do brasileiro Wendell, o zagueiro Ivan Marcano, o volante Marko Grujic e o lateral João Mário, lesionados. Nesse sentido, Ivan Mora segue como dúvida e ainda não sabe se poderá estar em campo.

Como chega o Boavista

Os visitantes não terão João Gonçalves e Luís Pires. Além disso, Robert Bozenik e Augusto Dabo, são dúvidas, já que saíram machucados da última partida, contra o AVS. Dessa forma, o restante da equipe estará à disposição do treinador e poderá ser usado neste confronto.

PORTO X BOAVISTA

Campeonato Português – 16ª Rodada

Data e horário: 28/12/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

PORTO: Diogo Costa, Martim Fernandes, Nehuen Pérez, Otávio e Galeno; Eustáquio e Nico; Vieira, Namaso e Pepê; Samu. Técnico: Vítor Bruno.

BOAVISTA: Dutra; Miguel, Abascal, Ferreira, Onyemaechi; Perez, Vukótico; Agra, Reisinho, Barros; Namora. Técnico: Cristiano Bacci.

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro.

VAR: João Pinheiro

