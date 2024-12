Jogo das Estrelas: onde assistir, horários e astros confirmados

A edição especial de 20 anos do Jogo das Estrelas, organizado por Zico, acontece neste sábado (28) a partir das 18h30, no Maracanã. O maior evento beneficente do país ainda contará com Jogo dos Artistas, às 16h, e um show de abertura do grupo italiano Double You antes do desfile de astros do futebol nos gramados do Estádio Mário Filho.

Com ingressos entre R$ 50 e R$ 100, o evento já vendeu mais de 30 mil entradas antecipadamente. Zico ainda preparou uma homenagem especial ao amigo pessoal e eterno camisa 8 do Flamengo, Adílio. O ídolo rubro-negro faleceu em agosto deste ano em decorrência de um câncer de pâncreas.

Onde assistir

SporTV transmite o evento a partir das 15h30

Programação e local

Maracanã, Rio de Janeiro

— 14h: Abertura dos Portões

— 16h: Jogo dos Artistas

— 18h: Show de Abertura

— 18h30: Jogo das Estrelas

Craques confirmados

Zico, Adriano Imperador, Petkovic, David Luiz, Fabrício Bruno, Wesley, Rivaldo, Patrick Kluivert, Michel Salgado, Ricardo Quaresma, Kevin Kurânyi, Rodrigo Caio, Claudinho, Marlon Freitas, Yannick Bolasie, Ronaldo Angelim, Djalminha, Denílson, Júlio César, Emerson Sheik, Aldair, Alex Dias, Athirson, Carlos Alberto Santos, Carlos Germano, Dedé, Fernando, Gabiel, Gamarrra, Gafite, Júnior, Luisinho, Mozer, Paulo Nunes, Ramires, Renato Gaúcho, Sávio, Sorín, Thiago Coimbra, Thiago Neves, Toró, Zé Roberto e Zé Roberto (cachaça).

Jogo dos Artistas