Leicester x Manchester City: onde assistir e escalações

Quem diria que o Manchester City, um dos times mais poderosos do mundo, estaria em crise. Neste domingo (29), às 11h30 (horário de Brasília), os Citizens buscam uma redução de danos, fora de casa, no King Power Stadium, contra o Leicester, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Vencer é primordial para afastar o mau momento.

Como chega o Leicester?

Na zona de rebaixamento, o Leicester tem 14 pontos e ocupa somente a 18ª posição da Premier League. Para piorar, ainda tem desfalques importantes para o embate. Ayew está suspenso. Pereira, Hermansen, Ndidi e Fatawu não ficam à disposição por conta de lesões.

O técnico Ruud Van Nisteroy, aquele ex-centroavante de Manchester United, Real Madrid e seleção holandesa, deve lançar a seguinte escalação. A saber: Stolarczyk; Justin, Okoli, Vestergaard e Kristiansen; Winks e Soumaré; Decordova-Reid, Buonanotte e Mavididi; Vardy.

Como chega o City?

Dá para acreditar? Atual campeão inglês e do mundo, o Manchester City tem apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Este péssimo retrospecto jogou a equipe para a sétima colocação do Inglês, com apenas 28 pontos, 14 atrás do líder isolado Liverpool, a equipe que está dando as cartas na Terra da Rainha.

Para defrontar o Leicester, o City tem ausências importantes, como Ederson, Matheus Nunes, Stones, Grealish, Bobb, Dias e Rodri.

Pep Guardiola, treinador extremamente laureado, deve mandar a campo uma formação com: Ortega; Lewis, Akanji, Aké e Gvardiol; Kovacic; Savinho, Bernardo Silva, De Bruyne e Foden; Haaland.

Onde acompanhar?

ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming) transmitem a peleja.

RODADA 19 – CAMPEONATO INGLÊS

Domingo (29/12)

Leicester x Manchester City – 11h30

Crystal Palace x Southampton – 12h

Everton x Nottingham Forest – 12h

Fulham x Bournemouth – 12h

Tottenham x Wolverhampton – 12h

West Ham x Liverpool – 14h45

Segunda-feira (30/12)

Ipswich x Chelsea – 16h45

Aston Villa x Brighton – 16h45

Manchester United x Newcastle – 17h

Quarta-feira (1/1)

Brentford x Arsenal – 14h30

