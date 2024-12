Arnold avisa ao Liverpool sobre desejo de jogar no Real

O lateral-direito Alexander Arnold, do Liverpool, comunicou ao clube que deseja se transferir ao Real Madrid na próxima janela de transferência de meio de ano. Vale lembrar que o atleta tem contrato com os Reds até junho de 2025. Dessa forma, ele pode assinar pré-contrato já em janeiro.

Arnold e Liverpool não se acertaram quanto à renovação, o que abriu caminho para o Real Madrid. No entanto, o time inglês não pensa em se desfazer do lateral por agora com uma compensação financeira. Afinal, os Reds lideram o Campeonato Inglês. Dessa forma, não wuerem perder um de seus principais jogadores.

Arnold chegaria ao Real Madrid para disputar posição com Carvajal. Este, aliás, está lesionado e só retornará aos gramados no final de 2025. O time espanhol conta ainda também com Vasquez, que tem sido titular diante da ausência de Carvajal.

Arnold tem 26 anos e jogou profissionalmente apenas pelo Liverpool, desde 2016. Dessa forma, ele tem mais de 300 jogos pelos Reds, com oito títulos. A lista, portanto, inclui a Champions League e o Mundial de 2019, além da Premier League de 2019/2020.

O atleta é ainda considerado um dos maiores laterais do futebol atual. Para muitos, inclusive, é o melhor da posição. Arnold coleciona ainda dezenas de convocações para a Seleção, além de prêmios individuais.

