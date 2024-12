Arrascaeta ‘reacende’ polêmica com Carlos Alberto nas redes sociais

Giorgian De Arrascaeta celebrou os dois anos do ‘não vem de garfo que hoje é sopa’ dado em Carlos Alberto na 18ª edição do Jogo das Estrelas, em 2022, nas redes sociais. O camisa 10 do Flamengo repostou um vídeo da caneta no ex-jogador, que causou diversas polêmicas após o lance e sofreu consequências na vida pessoal e profissional.

O camisa 10 do Flamengo não deixou o aniversário de dois anos da caneta em Carlos Alberto passar em branco e repostou um vídeo do SporTV com o lance. O momento do drible se repete algumas vezes no registro que ainda toca um funk dedicado ao uruguaio.

Arrascaeta ‘reacende’ polêmica

O vídeo publicado pelo uruguaio evidentemente repercutiu e causou um alvoroço nas redes sociais entre rubro-negros e rivais. “Maior título da carreira do cara foi essa caneta no Carlos Alberto”, comentou um vascaíno. Rubro-negros retrucaram com ironias ao jejum de troféus recentes do Cruz-Maltino.

“Dois anos que o Carlos Alberto simplesmente ENLOUQUECEU por causa de uma caneta”, escreveu uma atleticana. Outros provocaram o rubro-negro com o currículo do ex-Vasco: “Um deles tem Champions League com gol na final… Descubra quem”.

“A caneta que aposentou a aposentadoria”, brincou outro torcedor no Instagram.

Demissão e condenação

Carlos Alberto se envolveu em inúmeras polêmicas após adotar uma postura de rivalidade em relação ao meia uruguaio. Inicialmente, o ex-jogador, contratado como comentarista esportivo da Band à época, fez provocações divertidas para zombar da eliminação rubro-negra no Intercontinental de 2023.

Em agosto de 2024, Carlos Alberto acabou condenado por lesão corporal leve e teve que pagar cerca de R$ 15 mil de multa pelo caso. Isso porque o ex-jogador deferiu um soco contra um torcedor do Flamengo após uma provocação: “Arrascaeta te mandou um abraço”.

O episódio também culminou na demissão do ex-meia do cargo de comentarista da Band, em fevereiro de 2023.

