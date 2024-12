Iza divulga novas fotos de Nala, sua filha com Yuri Lima

A cantora Iza mostrou novas fotos de Nala, sua filha com o jogador Yuri Lima. Em postagem feita neste sábado (28), a autora de ‘Pesadão’ apareceu sorridente com a pequena em seu colo.

Assim como imagens com Nala, Iza também registrou momentos em que compõe a música ‘Como posso amar assim’, feita em homenagem a filha.

“Entender o quanto Deus é poeta”, escreveu a cantora na legenda da postagem feita em seu perfil no Instagram.

Veja postagem:

Anteriormente, na última semana, Iza falou sobre a relação com Yuri Lima desde o nascimento da filha do casal.

“Ele está 24 horas por dia presente. Algo que sempre achei muito importante, sempre significou muito para mim. A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez uma escolha de ficar mais próximo, de estar mais presente. Então por isso ele continua vindo para o Rio de Janeiro”, revelou Iza no último domingo (22).

Yuri Lima exibe momentos com Nala

A proximidade de Yuri Lima com a filha Nala tem sido exibida pelo jogador em sua rede social no Instagram. Além de imagens com momentos de alimentação e descanso da pequena, o jogador também fez uma brincadeira sobre a semelhança entre ele e Nala. O ex-Mirassol publicou uma imagem dele quando criança e fez uma montagem com uma foto da filha.

