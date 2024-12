Boto chega ao Rio e fala em títulos pelo Flamengo

José Boto, novo diretor de futebol do Flamengo, desembarcou no Rio de Janeiro na tarde deste sábado (28). Mesmo rouco e sem dar entrevistas à imprensa, o dirigente português concedeu algumas palavras à “Fla TV”. Ele falou dos desafios à frente do cargo, projetando títulos em 2025.

” Primeiro, é uma responsabilidade muito grande, um orgulho muito grande. Peço desculpa pela voz, que está horrível. A expectativa no Flamengo é sempre ganhar. Em qualquer competição, vamos para ganhar. Quero agradecer ao presidente e a o Filipe Luís também. Eu estava no norte de Portugal, combinei de encontrá-lo (Filipe Luís), ele tem ideias muitas modernas, temos ideias muito parecidas, foi ótimo (o encontro)”, começou Boto.

O dirigente tem 58 anos e não foi jogador de futebol, mas trabalha com o esporte há quase 3 décadas. Como diretor de futebol e de scout, passou por clubes como PAOK, Benfica e Shakhtar Donetsk. O último trabalho foi o Osijek, da Croácia, nesta temporada.

“O elenco é excelente. A expectativa é sempre poder puxar mais por ele. Penso que este elenco ainda tem mais alguma coisa a dar. Vamos trabalhar para dar alegria à Nação”, concluiu Boto, contratado pelo novo presidente do Flamengo, BAP.

Boto será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira (30), às 13h. Em 2025, o Flamengo disputará seis títulos: Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores da América e Mundial. O primeiro compromisso será recebendo o Boavista, no torneio estadual, provavelmente no dia 12 de janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.