Renovações no Fluminense seguem a todo vapor; saiba

O Fluminense segue dando ênfase a manutenção de parte do elenco para a próxima temporada. Após encaminhar as extensões contratuais de Cano, Keno, Samuel Xavier e Thiago Santos, outros dois atletas podem renovar seus vínculos com o Tricolor.

Os meias Ganso e Lima, segundo informações do “ge” deste sábado (28), já negociam suas renovações. Os jogadores enviaram contrapropostas ao Fluminense e as conversas devem seguir no começo de janeiro, quando o time se reapresenta para o início da pré-temporada.

As buscas pelas renovações visam evitar perder os jogadores para outros clubes de graça. Afinal, o contrato deles se encerra ao fim de 2025, o que significa que a partir de julho do ano que está por vir já poderiam assinar sem custos com qualquer outro clube sem a necessidade de consulta ao Flu.

