Porto faz a festa da torcida, goleia Boavista e dorme na liderança do Português

O Porto não tomou conhecimento do Boavista e goleou por 4 a 0 neste sábado (28), pela 16ª rodada do Campeonato Português. Samu (duas vezes), González e Mora anotaram os gols no estádio do Dragão. Desse modo, a equipe azul e branca dorme na liderança da competição e passa a secar o Benfica, que faz o clássico contra o Sporting, no domingo.

Com o resultado, os Dragões chegam a 40 pontos e ultrapassam Benfica (38) e Sporting (37). Este, último, aliás, estava na frente do Porto na tabela em razão dos critérios de desempate. O Boavista, por outro lado, segue na 17ª e penúltima colocação, estacionado nos 12 somados, e corre o sério risco de rebaixamento.

O jogo

Diante de seus torcedores, o Porto se impôs desde o começo e, apesar da lentidão em algumas chegadas, criou boas jogadas. O Boavista, por sua vez, ficou recuado a espera de oportunidaes para contragolpear. Os visitantes buscaram escapadas em velocidades, mas Onyemachi e Bozenik foram pegos em impedimento. Com o domínio das ações, os anfitriões abriram o placar aos 31 minutos, quando Samu recebeu passe de Martim Fernandes e chutou bateu forte rasteiro no canto. Faltou pouco para o atacante repetir a dose oito minutos depois em arremate que passou por cima da meta.

Disposto a assegurar o triunfo, o Porto voltou com ímpeto do intervalo e chegou ao segundo gol aos dez minutos, quando Rodrigo Mora, o destaque da partida, cruzou para Nico González chegar batendo sem chances de defesa. Pouco tempo depois, aos 14′, emk contra-ataque, Nico González achou passe para Rodrigo Mora, que arrancou, invadiu a área, passou por dois finalizou no alto para ampliar: 3 a 0. Os técnicos das duas equipes promoveram substituições. A reação dos visitantes não veio e, a reta final, coube a Samu transformar a vitória em goleada. Aos 42′, ele aproveitou cruzamento na área e chutou firme para anotar o segundo dele na partida e o quarto do Porto.

