Bolasie revela detalhes do acerto com o Cruzeiro e elogia Diniz

O atacante Bolasie não esconde a empolgação em vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada. Neste sábado (28), ele participou do jogo festivo realizado por Zico, no Maracanã. Durante o evento, elogiou os novos companheiros e também o técnico Fernando Diniz.

Bolasie foi o destaque do Criciúma, marcando gols e contribuindo com assistências. Apesar disso, o time catarinense foi rebaixado antes da rodada final. As atuações do atacante, no entanto, não passaram despercebidas. Além do Cruzeiro, outros clubes demonstraram interesse nele, como o Grêmio.

LEIA MAIS: Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Bolasie

“Sou uma Raposa agora, você sabe que sou uma Raposa. É um prazer. O Cruzeiro é um dos maiores times do Brasil em termos históricos, e isso foi o que me atraiu no projeto. Estou muito grato. Sei sobre os jogadores que estão chegando e espero que possamos manter um dos principais jogadores lá no momento, o Matheus Pereira”, disse Bolasie ao comentar sobre o camisa 10 Celeste.

“Vi o time dele (Fluminense) jogar contra o Manchester City na Copa do Mundo de Clubes e observei seu estilo de passe e filosofia. Esse é o estilo que estou ansioso para jogar”, concluiu, ao falar sobre Fernando Diniz.

Além de Bolasie, Cruzeiro já confirmou outras chegadas no clube para 2025

Além de Bolasie, o Cruzeiro já anunciou as contratações de Dudu, do meia Rodriguinho e do volante Christian. O clube também espera concluir a chegada de Gabigol e do meia Eduardo, ex-Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.