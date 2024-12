West Ham x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool visita o West Ham neste domingo (29). A partida, aliás, é válida pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. A bola vai rolar às 14h15 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres.

Com apenas uma derrota na competição, os Reds lideram com folga. Afinal, têm 42 pontos com 17 partidas, seguidos por Arsenal (36), Chelsea (35) e Nottingham Forest (34), todos com 18 jogos. Já o West Hamé apenas o 13º, com 23 pontos.

Onde assistir

A Disney +Premium transmite a partida (serviço de streaming).

Como chega o West Ham

Os Hammers têm pelo menos quatro baixas para o duelo, incluindo os volantes Soucek e Guido Rodríguez, ambos suspensos. Já o goleiro Fabianski está lesionado, enquanto o atacante jamaicano Michail Antonio se recupera de um acidente de carro. Por outro lado, Lucas Paquetá volta após cumprir suspensão e deve ser titular no meio-campo.

Como chega o Liverpool

O técnico Arne Slot não poderá contar com o zagueiro Konate nem com o lateral-direito Conor Bradley, ambos lesionados. Já o meia Dominik Szoboszlai cumprirá supensão. Por outro lado, o artilheiro da Premier League, Salah (16 gols) está mais do que confirmado no ataque.

WEST HAM X LIVERPOOL

19ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 29/12/2024, às 14h15 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, Londres(ING)

WEST HAM: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo e Emerson; Alvarez, Bowen, Paquetá, Kudus e Summerville; Fullkrug. Técnico: Julen Lopetegui.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch, Salah, Jones e Diaz; Jota. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Anthony Taylor

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: Darren England e Simon Bennett

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.