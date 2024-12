CBF homenageia Vini Jr. com painel gigante

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inaugurou um painel gigante com a foto de Vini Jr., na fachada da própria entidade, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O gesto deste domingo (29) mvisa homenagear o craque do Real Madrid, eleito, recentemente, o melhor jogador do mundo no Prêmio The Best, da Fifa. A cerimônia foi em Doha, no Qatar.

No painel, há a frase “O melhor do mundo é nosso”. O Brasil não colocava um jogador no topo do planeta desde Kaká, em 2007, quando defendia o Milan. De lá para cá, o país amargou este longo “jejum”.

Além de Kaká, o Malvadeza se junta a um seleto grupo de astros que inclui nomes como Rivaldo (eleito uma vez), Romário (uma vez), Ronaldinho Gaúcho (duas vezes) e Ronaldo Fenômeno (três vezes).

Na temporada 2023/24, na qual ganha o prêmio, Vini sagrou-se campeão da Champions League, marcando, aliás, gol na final contra o Borussia Dortmund, no 2 a 0. O jogador também levou o Espanhol. Ao todo, em 39 partidas, a fera registra 24 gols e 11 assistências, números que o credenciaram para ficar em primeiro lugar na Fifa.

Em 2024/25, o camisa 7 já soma 14 gols e sete assistências em 21 jogos. Estas cifras ajudaram o Real Madrid a conquistar o Intercontinental e a Supercopa da Europa.

A CBF destaca também, em seu site, que Vini também é protagonista fora das quatro linhas. Afinal, é uma das principais vozes na luta contra o racismo.

“Vini trabalha para que mais jovens negros, como ele, criados em locais de instabilidade social, tenham condições de ascender na vida e realizar sonhos”, escreveu a entidade máximo do futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.