Uma imagem que o mundo do futebol se desacostumou a ver: uma vitória do Manchester City. Neste domingo (29), contudo, o time do técnico Pep Guardiola refez as pazes com o triunfo e bateu o Leicester por 2 a 0, fora de casa, no King Power Stadium, pela rodada 19 desta edição do Campeonato Inglês.

A crise continua. Afinal, agora, são duas vitórias em 14 compromissos. No entanto, a turma dos Citizens vai passar um Réveillon mais agradável. Com 31 pontos, o Manchester City fica na quinta colocação. Ainda longe do líder Liverpool, que tem 42 e ainda um compromisso a menos. O importante é estar na bolo, previa um antigo filósofo da bola.

Antes deste fim de semana, a última vitória do Manchester City havia sido há 25 dias, sobre o Nottingham Forest. De lá para cá foram dois empates e três derrotas.

Já o Leicester, campe]ao inglês em 205/16, está em 18º lugar, com 14 pontos, na zona de rebaixamento.

Savinho, ex-Atlético Mineiro, iniciou os trabalhos para o City. Aos 20 minutos, Foden chutou. O goleiro Stolarczyk rebateu. O atacante brasileiro, então, pegou o rebote e abriu o placar.

O garoto da Seleção Brasileira estava mesmo infernal. Aos 28 minutos do segundo tempo, ele cruzou para Haaland fechar o placar e garantir mais conforto aos visitantes.

RODADA 19 – CAMPEONATO INGLÊS

Domingo (29/12)

Leicester 0x2 Manchester City

Crystal Palace x Southampton – 12h

Everton x Nottingham Forest – 12h

Fulham x Bournemouth – 12h

Tottenham x Wolverhampton – 12h

West Ham x Liverpool – 14h45

Segunda-feira (30/12)

Ipswich x Chelsea – 16h45

Aston Villa x Brighton – 16h45

Manchester United x Newcastle – 17h

Quarta-feira (1/1)

Brentford x Arsenal – 14h30

