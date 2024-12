José Boto vai ao Ninho do Urubu e conhece a estrutura do CT do Flamengo

Novo diretor do Flamengo, José Boto esteve no CT do Ninho do Urubu com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Ele conheceu a estrutura e foi apresentado aos funcionários do clube. Ele aproveitou para acompanhar parte das atividades dos jogadores que estão se preparando para a disputa do Campeonato Carioca. O treino ocorreu na manhã deste domingo (29).

“Estou impressionado com as condições. Estão em nível europeu ou melhor do que o que há na Europa. Ninguém tem desculpa de não render aqui. Me impressionou no geral, toda conexão e enquadramento, tudo muito bonito, além de funcionar”, disse José Boto.

O diretor desembarcou no Rio de Janeiro na tarde de sábado e foi para o Maracanã, para o jogo das Estrelas. Em seguida, ele conheceu a estrutura do estádio e acompanhou parte da parte partida solidária comandada por Zico. Nesta segunda-feira (30), ele dará sua primeira entrevista coletiva e será apresentado oficialmente.

No entanto, não foi a primeira vez que José Boto esteve Ninho do Urubu. O diretor esteve no CT do Flamengo a convite de amigos e também já havia ido ao Maracanã.

O dirigente estava trabalhando à distância antes de chegar ao Rio de Janeiro. Logo em seu primeiro grande ato, decidiu por não renovar com David Luiz e, agora, vai acelerar o planejamento do clube. Ele vai reformular o departamento de futebol e intensificará a busca por reforços. Na próxima semana, ele estará na delegação rubro-negra rumo aos Estados Unidos, onde o Flamengo fará a sua pré-temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.