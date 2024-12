Wesley projeta Super Mundial pelo Flamengo, mas não descarta sair nesta janela de transferências

O Flamengo vai iniciar 2025 com novo presidente e diretoria reformulada. O elenco, até o momento, teve apenas duas baixas, com as saídas de Gabigol e David Luiz, que não renovaram contrato. Contudo, quem pode deixar o clube é o lateral-direito Wesley, um dos mais cobiçados do grupo.

A expectativa na direção rubro-negra é que cheguem propostas pelo jovem, que vem recebendo sondagens. No último sábado (28), marcou duas vezes no Jogo das Estrelas, tradicional partida de fim de ano de Zico, no Maracanã.

“Quero jogar pelo Flamengo o Super Mundial. Meu sonho também é ir lá para fora. Se for para ir agora vou estar muito feliz, se eu ficar vou estar muito feliz também. Minha expectativa é que eu vá jogar o Super Mundial, só que quem decide é o Flamengo e os meus empresários”, disse Wesley.

Wesley teve proposta de times da Europa

Na última janela de transferências, em agosto, Wesley quase foi vendido para a Atalanta por 20 milhões (R$ 120 milhões na cotação da época), mas a transação melou. Em julho, o Flamengo recusou uma oferta de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões) do Bournemouth, da Inglaterra.

Após a permanência ser sacramentada, Wesley ganhou sequência na equipe titular e se consolidou com Felipe Luís, terminando a temporada em alta, sendo eleito o melhor lateral-direito do Brasileirão. O Flamengo acredita que possa vendê-lo por mais de 25 milhões de euros.

Caso Wesley fique no Flamengo após a janela de transferências de janeiro, é possível que o clube aceite negociá-lo depois da disputa do Super Mundial de Clubes, que ocorre entre junho e julho de 2025. O campeonato terá sede nos Estados Unidos.

Wesley falou também sobre a saída de David Luiz. O lateral lembrou da importância do agora ex-companheiro em seu desenvolvimento.

“O David Luiz me ajudou bastante. É um cara que era um líder do grupo, pela história que ele tem, pela carreira, então ele ajudava todo mundo, principalmente os garotos da base e até os mais velhos também. Ele passa bastante dica, e a ausência dele todo mundo vai sentir, porque era um cara de grupo, um cara que ajudava todo mundo”.

