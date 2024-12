Botafogo procura informações do técnico Sérgio Conceição, ex-Porto

O Botafogo não contará com Artur Jorge em 2025, após uma temporada brilhante, na qual conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de forma inédita, em uma final emocionante contra o Atlético. As partes não chegaram a um consenso, e, assim, outro português entrou em pauta: Sérgio Conceição, ex-treinador do Porto, é o nome da vez no Glorioso.

No entanto, a SAF do Alvinegro reconhece que não será uma negociação fácil, embora Sérgio seja bem avaliado por John Textor. Já o jornal português O Jogo publicou que o técnico não tem interesse em trabalhar no futebol brasileiro, pelo menos atualmente. Afinal, ele possui mercado na Europa e segue muito valorizado após o excelente trabalho realizado no Porto.

“Somos uma empresa privada, e não faz sentido contribuir para o debate público sobre nossas opções. Também não considero apropriado divulgar nomes, por questões de privacidade, a menos que tenhamos um acordo e razões para isso”, declarou Textor ao comentar sobre a possível contratação de Sérgio Conceição.

Desde que se tornou uma SAF, no final de 2022, o Botafogo tem trabalhado discretamente na busca por reforços e treinadores. Por ora, Sérgio Conceição é a única opção que surge para substituir Artur Jorge. Com um calendário cheio em 2025, o clube precisa acelerar a definição de seu novo comandante.

