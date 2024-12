Breno Bidon é a aposta do Corinthians para equilibrar as finanças em 2025

A diretoria do Corinthians planeja utilizar a cria do terrão, Breno Bidon, como o maior ativo do clube. O jogador já aparece nas metas orçamentárias para 2025, e o clube espera receber uma proposta pelo volante, valorizado após uma temporada brilhante.

Aliás, com a projeção de faturar cerca de R$ 181 milhões em vendas de jogadores no próximo ano, o Timão vê Breno como o atleta com maior chance de transferência para o futebol estrangeiro.

O Corinthians pretende negociar Breno somente diante de uma proposta que supere a venda de Gabriel Moscardo ao PSG. No início de 2024, o clube vendeu Moscardo por 20 milhões de euros (R$ 107,6 milhões), além de outros dois milhões de euros (R$ 10,76 milhões) em bônus.

Breno Bidon disputará o Sul-Americano Sub-20 no início do próximo ano, ampliando sua visibilidade no mercado. Esses torneios costumam atrair a atenção de clubes do mundo inteiro. Por outro lado, sua participação na competição deve causar desfalques ao Timão, já que ele ficará fora de 10 a 12 jogos do estadual.

A multa rescisória para clubes estrangeiros está fixada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 267 milhões na cotação atual), enquanto para o mercado nacional o valor é de R$ 80 milhões. O Corinthians detém 90% dos direitos econômicos de Breno Bidon, que possui contrato até o final de 2028.

