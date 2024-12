Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira manda recado após última partida do Fulham no ano

Alvo do Palmeiras na atual janela de transferências, Andreas Pereira atuou pela última vez em 2024 no empate de sua equipe, o Fulham, diante do Bournemouth pela Premier League. Em suas redes sociais, o meio-campista publicou mensagem para os torcedores do clube inglês em que lamenta o 2 a 2 como mandante e agradeceu o apoio.

“Azar de não conseguir a vitória, vamos de novo no próximo ano! Obrigado pelo seu apoio incrível neste 2024!! Vejo vocês em 2025”, escreveu o brasileiro.

Com dois tentos na temporada, Andreas deu assistência para Raul Jimenez abrir o placar. Este, aliás, foi o primeiro passe que o camisa 18 deu para gol da equipe.

O Palmeiras sonha com a contratação, mas sabe que a negociação é dífícil. Isso porque, além de o jogador estar em alta na Inglaterra, o Fulham não se mostra favorável à saída antes do encerramento da temporada. Na última quinta-feira (26), o treinador Marco Silva comentou sobre a situação do atleta.

Andreas Pereira tem contrato com o Fulham até junho de 2026. Mas uma transferência para o Palmeiras no meio do ano, embora não seja a prioridade da diretoria alviverde, não estaria descartada.

