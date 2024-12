Palmeiras espera resposta por Andreas ainda nesta semana

Com um pouco de pressa, o Palmeiras confia que receberá a resposta do Fulham (ING) sobre a proposta ao meia Andreas Pereira ainda nesta semana. Dessa forma, o Verdão precisa de uma definição, para saber se contará com o atleta em 2025 ou se partirá para um “Plano B”. As informações são do “GE”.

O Palmeiras acredita que o Fulham focará em dar uma resposta agora, afinal, só joga no próximo domingo (5). Por um lado, o Verdão aposta no desejo do meia retornar ao Brasil. No entanto, os ingleses têm feito jogo duro, afinal, o belga naturalizado brasileiro é titular no time inglês. A proposta está na mesa: 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões) mais bônus.

Andreas Pereira está em sua terceira temporada no Fulham. Na atual, são dois gols e uma assistência, com 17 partidas disputadas. Deste total, foram 15 como titulares. O belga, aliás, marcou diante do Liverpool e do Manchester City. Ao todo, são dez gols e 15 assistência pelo Fulham, em 99 confrontos.

O meia começou a carreira no Manchester United, em 2014. Depois, passou ainda por Granada, Lazio, Valencia e retornou aos Red Devils antes de ser contratado pelo Flamengo. Aliás, Andreas defendeu o Fla entre 2021 e 2022. Apesar de bons números ofensivos, ficou marcado por um erro na prorrogação da final da Libertadores de 2021, vencida justamente pelo Verdão. O atleta de 28 anos coleciona ainda passagens pela Seleção Brasileira. Inclusive, ele disputou a Copa América de 2024.

Janela movimentada

Se o Palmeiras realmente fechará com o meia, só o tempo dirá. Fato é que o Palmeiras, após passar a última temporada sem título nacional ou continental, está forte na janela. Dessa forma, já contratou os atacantes Facundo Torres e Paulinho.

