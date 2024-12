Cristiano Ronaldo não descarta deixar Al-Nassr em 2025

No futebol saudita desde 2023, Cristiano Ronaldo pode deixar o Al-Nassr após o fim de seu contrato, que vai até junho de 2025. Além disso, o astro português pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir desta quarta-feira (1º).

Segundo informações do jornal “Marca”, da Espanha, o camisa 7 não vê como um obstáculo para sua saída não ter conquistado o Campeonato Saudita. Apesar disso, segue com a vontade de ganhar um título nacional pelo clube, assim como fez pelos outros times de sua carreira.

O jogador foi um dos primeiros grandes atletas a aceitar atuar no futebol saudita, portanto, se considera importante para o desenvolvimento do esporte no país. Porém, caso apareça uma proposta que o permita seguir batendo marcas e recordes, pode haver uma mudança.

No Al-Nassr desde 2023, após romper contrato com o Manchester United, Cristiano Ronaldo conquistou números expressivos. Aos 39 anos, o atacante multicampeão atuou em 83 partidas, marcando 74 gols, além de 18 assistências pelos “Cavaleiros de Najd”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.