Luciano indica permanência no São Paulo

Luciano indicou que seguirá no São Paulo em 2025. Afinal, ele respondeu a uma mensagem do zagueiro Alan Franco, afirmando: “Saudades, irmão. Já já estamos de volta”. Anteriormente, o defensor postou uma foto de ambos e escreveu: “Saudades, fera”.

Os dois atletas não têm se visto, afinal, aproveitam as férias após mais uma temporada pelo São Paulo. O ano de 2024 chegou ao fim com o título da Supercopa do Brasil, o quinto lugar no Paulistão e o sexto no Brasileirão. Além disso, o Tricolor alcançou as quartas de final na Libertadores e na Copa do Brasil.

A torcida do São Paulo tem certo receio em perder o atacante Luciano, pois ele terminou a temporada como artilheiro (18) e um dos principais nomes do Tricolor. Além disso, o camisa 10 lida com sondagens com clubes da Arábia Saudita e do Qatar.

Inclusive, de acordo com o site “ge”, os valores oferecidos são muito superiores ao atual poderio financeiro do São Paulo. Dessa forma, a publicação de Luciano tranquiliza a torcida são-paulina. O atacante tem contrato válido com o clube do Morumbis até o final de 2026.

Goiano de Anápolis, Luciano tem 31 anos e começou a carreira no Atlético-GO, em 2012. Ele passou ainda pelo Avaí antes de se destacar no Corinthians campeão brasileiro de 2015. O atacante ainda passou por Leganés (ESP), Panathinaikos (GRE), Fluminense e Grêmio, antes de chegar ao São Paulo em 2020.

Luciano, portanto, soma três títulos pelo São Paulo: Paulistão de 2021, Copa do Brasil de 2023 e Supercopa nesta temporada. Ele tem 85 gols pelo Tricolor. Ele é o terceiro maior artilheiro do time no século, atrás apenas de Luís Fabiano (212) e Rogério Ceni (112).

