Dono da SAF do Atlético-MG promete reforços para 2025

O empresário Rubens Menin, dono da SAF do Atlético-MG, gravou uma mensagem para os torcedores do clube nesta segunda-feira (30). Assim, no vídeo publicado nas redes sociais, o gestor prometeu reforços para 2025 e garantiu que o dinheiro da venda dos jogadores terá investimento de forma integral no futebol.

“Podem ter certeza que negociações virão. Em relação ao futebol, podem ficar tranquilos. Qualquer venda de jogador, o dinheiro vai ser investido integralmente no futebol. No futebol, a gente vende e compra. Então vamos investir os resultados da venda de jogadores no futebol”, disse.

Além disso, o empresário afirmou que o objetivo é que o Galo siga ocupando um importante espaço no futebol e destacou o ambicioso projeto a longo prazo.

“Queremos que o Atlético continue ocupando o espaço que hoje ocupa no futebol nacional e mundial. Time forte e que entra em todas competições com condição de ganhar título. Nosso objetivo não é voo de galinha, é a longo prazo. Cada vez melhor”, afirmou.

Cuca no Atlético-MG

O Alvinegro anunciou o retorno do técnico Cuca no último domingo (29) para a quarta passagem no clube mineiro. Assim, Rubens Menin demonstrou confiança na chegada do treinador, que já conquistou seis títulos no comando do Atlético-MG.

“O novo comandante, o Cuca está aí. Vencedor, conhece o Atlético-MG, sabe trabalhar no Atlético. Espero que traga muitos títulos para nós”, opinou.

Novos patrocínios

Por fim, o empresário também comentou sobre os novos dois patrocínios no clube. O primeiro deles é a casa de apostas H2bet, a nova patrocinadora máster, que fechou o maior patrocínio da história do Galo. Além disso, revelou o acordo com a Nike, que será válido a partir de 2026.

“Fechamos dois patrocínios importantes para o nosso futebol. A H2Bet e a Nike. Dois patrocinadores fortes”, revelou.

