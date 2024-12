Ex-atacante do Barcelona, peruano Hugo Sotil morre aos 75 anos

O ex-jogador peruano Hugo Sotil morreu nesta terça-feira (30) aos 75 anos de idade. Não há informações em detalhes sobre a causa da morte do ex-atleta, sabendo-se apenas que ela ocorreu em meio a um estado de saúde considerado como delicado.

O Barcelona, clube que Cholo defendeu na década de 70, se pronunciou sobre o tema através de uma nota de pesar:

“O FC Barcelona lamenta a morte de Hugo Sotil, jogador azul-grená entre 1973 e 1976, e quer expressar seus pésames a sua família e seus amigos. Descanse em paz, Cholo.”

Com formação no Deportivo Muncipal, do Peru, Sotil foi contratado pelo Barça onde formou uma dupla letal de ataque com Johan Cruyff. Não por acaso, logo na primeira temporada, foram 12 gols em 36 jogos e a conquista do Campeonato Espanhol em 1973/1974. Com direito, naquele biênio, a uma acachapante goleada de 5 a 0, no clássico com o Real Madrid, em pleno Bernabéu.

Apesar do sucesso inicial, nos anos seguintes, Cholo perdeu espaço diante das movimentações que o Barcelona fez no mercado. Em especial, quando os catalães conseguiram trazer o grande companheiro de Cruyff na seleção holandesa, Johan Neeskens. Na época, apenas dois estrangeiros poderiam atuar simultaneamente.

Diante disso, Hugo Sotil retornou a América do Sul para seguir sua trajetória vitoriosa onde foi bicampeão do Peruano pelo Alianza Lima. Por fim, ainda passou pelo Independiente Medellín, na Colômbia, antes de findar a carreira nas quatro linhas no Deportivo Municipal, onde tudo começou.

Sotil também teve uma história relevante vestindo a camisa da seleção do Peru. Em uma geração talentosa que também tinha nomes como Héctor Chumpitaz e Teófilo Cubillas, disputou duas Copas do Mundo (1970 e 1978) e conquistou a última Copa América do selecionado andino, em 1975.

