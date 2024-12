Globo ganha novo narrador após reality ‘Craque da Voz’

O reality ‘Craque da Voz’, da Globo, conheceu o seu vencedor e novo narrador da emissora no último domingo (29). Após disputa acirrada entre os participantes, o jornalista Leandro Chaves, de 36 anos, foi o escolhido pelos jurados e garantiu um ano de contrato com a empresa carioca.

Exibida no ‘Esporte Espetacular’, a decisão contou, além de Leandro, com Henrique Pereira e Manu Avena. Nas duas provas finais, os participantes precisaram narrar a final entre Brasil e Itália, na Copa do Mundo de 1994, e também um jogo do Brasileirão ao lado de Arnaldo Cézar Coelho e Maestro Júnior. Na primeira, Manu acabou eliminada após avaliação dos jurados Galvão Bueno, Karine Alves e Luis Roberto, deixando a decisão entre Leandro e Henrique.

Posteriormente, os dois finalistas precisaram exibir uma boa interação e também desenvoltura ao vivo ao lado dos experientes Arnaldo e Júnior. Melhor para Leandro, que foi o escolhido como vencedor pelo trio de jurados. Galvão ainda apontou os pontos fortes dos narradores.

“Henrique, você tem uma voz maravilhosa e muito carisma, mas às vezes faltou um pouco de ritmo. Leandro, você tem um excelente conhecimento esportivo, carisma, clareza na fala e um ritmo forte, mas precisa aprender a controlá-lo”, explicou o experiente narrador, que deixará a Globo após 43 anos. De acordo com Galvão, o domínio do esporte e a empolgação de Leandro foram fatores diferenciais.

Conheça mais sobre Leandro Chaves, novo narrador da Globo

Novo talento na narração da Globo, Leandro Chaves trabalhou anteriormente na TV Sorocaba, afiliada do SBT no interior de São Paulo, no portal Terra e também como narrador no Canal GOAT e na rádio Capital. Após a vitória no reality, o jornalista não escondeu sua emoção.

“Vou manter aceso o sonho. Posso olhar para trás com orgulho do que eu construí. Eu consegui realizar esse sonho”, disse ele, já com o uniforme do canal.

Mais sobre o reality ‘Craque da Voz’, da Globo

Último compromisso de Galvão Bueno na Globo, o reality ‘Craque da Voz’ buscava um novo talento para a narração da emissora. Foram oito episódios, com 10 participantes – cinco homens e cinco mulheres – disputando o contrato com a emissora. Eles passaram por desafios técnicos, além de testes de convivência.