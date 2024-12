Fluminense anuncia acordo por uruguaio Joaquín Lavega

O Fluminense acertou a contratação do ponta Joaquín Lavega, uruguaio de 19 anos. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (30). Segundo o próprio clube Tricolor, em comunicado, o jogador chega para um contrato de cinco anos.

Ele vem oriundo do River Plate-URU, com quem tinha contrato apenas até o fim de 2024. Ao todo, anotou 15 gols em 94 partidas pelo time uruguaio. Ainda de acordo com o Flu, o jogador esteve no CT Carlos Castilho nesta segunda para realizar exames médicos e a assinatura do contrato. Lavega atua pela seleção do Uruguai sub-20 e é uma das joias do país bicampeão do mundo.

Ele, aliás, é o capitão da sub-20 celeste. Marcelo Bielsa o convocou para a seleção principal, mas Lavega ainda não fez sua estreia com o time de cima de seu país. O jogador chega, então, como quarto reforço do Fluminense para a temporada. Antes dele, o zagueiro Freytes, o volante Hércules e o atacante Paulo Baya já haviam chegado ao Tricolor.

Vasco desistiu do jogador

Segundo apuração do Jogada10, o Vasco desistiu da contratação do uruguaio ao ouvir a pedida salarial do jogador: R$ 500 mil mais luvas. A comissão técnica barrou a contratação por preferir um atleta mais pronto para chegar atuando.

